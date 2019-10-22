В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к поклонникам команды в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». Футболист опубликовал в сторис Instagram видео, на котором запечатлен вид из окна его отеля.

Дзюба перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом» обратился к болельщикам

Гаджеты В сети появился новый «живой» снимок смартфона Honor 20 Lite Благодаря достоверному информатору Мукулу Шарме, в сети опубликован новый снимок смартфона Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, сделанный «в полный рост».

Общество Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.

Политика Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность расширения использования российских карт «Мир» в Турции и подключение турецких финансовых организаций к системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Армия и оружие Возвращение боевиков из Сирии на родину затруднено, заявил Шойгу Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проблема возвращения на родину боевиков из Сирии гораздо серьезнее, чем кажется, так как это не отрегулировано международным правом.

Наука Новый метод редактирования ДНК исправит 89% наследственных мутаций Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.

Политика Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.

Космос Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Футбол ЦСКА презентовал нового маскота ЦСКА презентовал нового маскота клуба.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.

Экономика Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке» Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.

Игры Создатель Bioshock работает над «творчески-амбициозной» игрой Создатель игровой серии Bioshock Кен Левин работает над «творчески-амбициозным» проектом. Об этом 22 октября сообщает портал PCGamesN.

Происшествия В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Здоровье Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.

Происшествия Силовики пришли в «Комитет за гражданские права» Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».

Футбол Сборная СССР обыграла «Динамо» в матче памяти Льва Яшина Сборная СССР одержала победу над ветеранами «Динамо» со счётом 5:4. Дублем в составе победителей отметился Андрей Тихонов, по одному голу забили Олег Корнаухов, Валерий Шмаров и Дмитрий Кузнецов.

Финансы Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.