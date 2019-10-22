Лига чемпионов
РБКДзюба перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом» обратился к болельщикам
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ред Булл Арена»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к поклонникам команды в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». Футболист опубликовал в сторис Instagram видео, на котором запечатлен вид из окна его отеля.
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В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 12:54
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