Лига чемпионов
RT на русскомГулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 12:54
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное
На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.
РБК 16:50
Происшествия
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Происшествия
Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
РБК 16:07
Футбол
«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов
Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:54
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
RT на русском 15:51
Футбол
Фердинанд: Каррагер опоздал с извинениями на восемь лет
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слова экс-игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера, который извинился перед Патрисом Эвра за поддержку Луиса Суареса после расистского скандала.
Чемпионат 16:33
Культура
Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»
Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу
Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
РИА Новости 16:48
Политика
В Еврокомиссии порекомендовали принять Хорватию в Шенген
«ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов», – указано в документе.
Наша версия 13:55
Экономика
McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике
Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Газета.Ru 14:17
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 05:36
Экономика
ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ 09:42
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Происшествия
Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»
В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
РИА Новости 09:25
Здоровье
Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения
В Краснодарском крае врачи приняли остеосаркому четвёртой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.
News.ru 20 октября в 12:05
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети
Газета.Ru 11:02
Происшествия
Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева
В центре Киева прогремел взрыв гранаты неподалеку от бара "Пророк", расположенного на Пушкинской улице.
РЕН ТВ 16:53
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Происшествия
В Твери завершили расследование дела о гибели 13 человек в ДТП
RuNews24.ru вчера в 03:34
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Фигурное катание
Одиннадцатилетняя ученица Тутберидзе установила рекорд
Спорт день за днем 16:24
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 20 октября в 21:58
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Происшествия
В родовом селе экс-сенатора Арашукова прошли обыски
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета провели обыски по делу об организованном преступном сообществе в карачаево-черкесском Хабезе — родовом селе бывшего сенатора Рауфа Арашукова, Как сообщает 22 октября РБК со ссылкой на осведомленные источники, в результате следственных мероприятий были задержаны несколько человек, включая нескольких родственников экс-сенатора.
Известия 14:47
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10