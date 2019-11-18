Футбол
ODDS.ruДзюба планирует забить семь голов в ворота Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Всего за сборную 31-летний Дзюба забил 24 гола. Игрок «Зенита» быстрыми темпами приближается к рекорду Александра Кержакова, на счету которого 30 забитых мячей за национальную команду. В случае, если Дзюба все-таки забьет семь мячей, он станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Общество
Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало миллион евро в качестве пожертвований на ликвидацию последствий наводнения в Венеции.
Кино
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Футбол
«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Экономика
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС).
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов лишили аккредитации
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов временно лишили аккредитации.
Кино
Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»
Культура
В Подмосковье открылась уникальная выставка работ Марка Шагала
В Подмосковье, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Шагал: между небом и землей».
Происшествия
При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.
Хоккей
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»
Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
Происшествия
Четверо сотрудников Росгвардии уволены после инцидента в тульском кафе
Напомним, кадры дебоша в одном из тульских кафе попали в сеть.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Общество
В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Здоровье
Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота
Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.