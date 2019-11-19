Футбол

ODDS.ruODDS.ruДзюба планирует забить семь голов в ворота Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Всего за сборную 31-летний Дзюба забил 24 гола. Игрок «Зенита» быстрыми темпами приближается к рекорду Александра Кержакова, на счету которого 30 забитых мячей за национальную команду. В случае, если Дзюба все-таки забьет семь мячей, он станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.
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