Специалист заявил, что Дзюба отсутствовал на тренировке по личным, уважительным причинам и, что он получил еще один день на решение своих вопросов. Ранее Артема оскорбляли российские болельщики на матче сборной.

Спорт день за днем

Политика Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.

Игры Valve показала трейлер Half-Life: Alyx Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.

Общество На вручении госнаград в Кремле не оказалось Пугачёвой Среди участников церемонии вручения государственных наград в Кремле не оказалось отметившей в этом году своё 70-летие Аллы Пугачёвой.

Политика CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Политика США грозят Египту санкциями в случае закупки российских истребителей В Вашингтоне заявляют, что использование Су-35 и других российских систем вооружения может создать «угрозу» для способности Египта действовать совместно с военными США и других стран НАТО.

Шоу-бизнес Родные Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись Семья продолжающей бороться с тяжелым раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в соцсетях и СМИ, о планах фигуриста Петра Чернышева развестись со своей больной супругой.

Происшествия Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.

Авто Новый седан Nissan Sentra похвастался мотором и подвеской Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.

Общество Плательщикам расширят географию С инициативой расширить географию эксперимента выступили глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.

Экономика «Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций Через месяц две дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали их часть, а именно 2,93% акций, по 200,5 рубля за штуку.

Хоккей «Питтсбург» проиграл «Айлендерс», Малкин забил гол Хозяева победили в овертайме со счетом 4:3. В составе «пингвинов» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.

Общество Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.