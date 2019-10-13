Футбол
Газета.RuДзюба побил рекорд сборной России
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий сборной России Артем Дзюба установил новый рекорд результативности для игроков национальной команды в одном отборочном цикле. В матче квалификации чемпионата Европы 2020 года против Кипра форвард забил девятый мяч. Предыдущее достижение также было установлено Дзюбой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Происшествия
В Киеве на улице застрелили человека
В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Армия и оружие
Путин надеется, что второй холодной войны не случится
Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет.
Народные новости 06:02
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Футбол
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Сборная России уверенно обыграла киприотов. И вместе с тем гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 14:35
Наука
Физики заставили молекулу одновременно быть в двух точках
МедиаПоток 10 октября в 03:57
Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.
RT на русском 14:20
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Политика
МИД РФ: США задолжали ООН миллиард долларов
Москва призвала государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине, ведь только США должны регулярному бюджету ООН 1 миллиард долларов.
Вести.Ru 06:45
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
Мойка78 11 октября в 21:55
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Армия и оружие
Дональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
«Вместе с Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции»,цитирует американского президента РБК.
Военное дело 11:37
Единоборства
Бивол победил Кастильо и защитил титул WBA
В соглавном поединке вечера прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Ленином Кастильо.
Sport24.ru вчера в 23:44
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
REGNUM 10:48
Единоборства
Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута
Discover24 05:38
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Фигурное катание
Косторная стала победительницей турнира в Финляндии
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "челленджер" Finlandia Trophy.
Газета.Ru 12:14
Армия и оружие
Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Наша версия 07:48
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Игры
В коробке Overwatch для Nintendo Switch не будет картриджа
Может показаться странным, но мультиплеерные игры тоже выходят на физических носителях на консолях, как случилось и с Overwatch для PS4 и ХО.
Srnsk 14:10
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37