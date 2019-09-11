Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба осуществил мечту мальчика из Калининграда. Знаменитый футболист не только пообщался с фанатом, но и сделал ему подарок. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» и экс-глава Светлого Сергей Лютаревич.

Политика Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17 Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL «Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.

Культура Фестиваль русской оперы пройдет в Музеях Московского Кремля Второй музыкальный фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» откроется в среду, 11 сентября, в Музеях Московского Кремля, сообщает пресс-служба музея.

Гаджеты Галерея дня: официальные обои iPhone 11 и iPhone 11 Pro, включая версии под тёмную тему Красочными обоями iPhone 11 поделился ресурс Ispazio, пользователь Дилан Макдональд (Dylan McDonald) в социальной сети Twitter предоставил несколько версий под тёмную тему, а AR70214 тоже в Twitter предоставил высококачественные «родные» обои для iPhone 11 Pro.

Происшествия Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории 18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Политика СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по поводу Ирана Как стало известно в среду, 11 сентября, американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, а Болтон был в корне не согласен с такой позицией.

Авто На Франкфуртском автосалоне представили Brabus Ultimate E Новый Ultimate E не отличается от серийной версии ничем, кроме обновлённого салона и цвета кузова.

Политика Соловьев оценил слова Сенцова о намерении «вернуться в Крым на танке» Ранее сообщалось, что режиссёр Олег Сенцов заявил украинским СМИ, что вернётся в Крым или Донбасс "только на танках", но не нужно воспринимать его слова буквально.

Шоу-бизнес Татьяну Африкантову срочно госпитализировали с поляны «Дома-2» Африкантову госпитализировали прямо с поляны проекта, о чем она лично сообщила подписчикам.

Авто В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.

Культура Москва 24 расскажет о программе фестиваля «Круг света» 11 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 20 по 24 сентября на восьми площадках.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.

Происшествия Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга В распоряжении канала оказались фотографии комнаты, расположенной на верхних этажах музея, где хранилось более 200 предметов, принадлежащих Барсукову, также известному как «ночной губернатор» Петербурга.

Общество Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Технологии Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.

Происшествия Российского шпиона осудили на пять лет в Эстонии В Эстонии в мае полиция безопасности задержала гражданина России А.А. за шпионаж.

Происшествия В Узбекистане боец ММА погиб в уличной драке Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу Муслимбек Омонов скончался в больнице после уличной драки в Ташкенте.