Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после матча с командой Казахстана подарил футболку юному воспитаннику «Балтики». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал глава группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

Дзюба подарил футболку юному калининградцу после матча с Казахстаном

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