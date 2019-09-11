Футбол

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuДзюба подарил футболку юному калининградцу после матча с Казахстаном

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после матча с командой Казахстана подарил футболку юному воспитаннику «Балтики». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал глава группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.
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