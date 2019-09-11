Футбол
Новый Калининград.RuДзюба подарил футболку юному калининградцу после матча с Казахстаном
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после матча с командой Казахстана подарил футболку юному воспитаннику одной из детских футбольных школ Калининграда. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал глава группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.
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После матча с Казахстаном Дзюба подарил семилетнему калининградцу свою футболку (фото)
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