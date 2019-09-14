Футбол
Евро-футбол.руДзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича
Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось
Накануне стало известно, что Анастасия Заворотнюк лежит в больнице, но сегодня появились новости, что её экстренно перевели в реанимацию.
Paparazzi.ru 05:55
Религия
У православных начинается новый церковный год
Доступ1 22:36
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе с мужчинами в образе монашек
Российская телеведущая Ксения Собчак оригинально поздравила своего супруга Константина Богомолова с их свадьбой.
Вечерняя Москва 19:06
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бомбардир.ру вчера в 13:49
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Политика
Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.
Накануне.Ru 05:11
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Политика
Кравчук заявил, что украинцы голосовали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости 19:19
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Культура
На премии «Человек года GQ» Дудь сказал, что не надо молчать о политических репрессиях
Знаете, я много читал про политические репрессии.
ИА REX 16:00
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Энергетика
В Германии считают решение суда по OPAL экономически неоправданным
Исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс заявил, что власти страны исполнят решение Европейского суда об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, хотя и считают его неоправданным.
News.ru 09:16
Политика
США и Бразилия выделили $100 млн на сохранение лесов Амазонии
«Стороны условились об учреждении специального фонда в $100 млн сроком на 11 лет, средства которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии», — приводит ТАСС сообщение Госдепартамента США.
RT на русском 20:05
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Авто
Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью
Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили 10:14
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Политика
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Политика
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета 22:26
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 72 копейки, евро — на 30
Курс доллара понизился на 71,98 копейки, составив 64,4711 рубля (65,1909 рубля на 13 сентября).
Банки.ру 06:13
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия 20:46
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33