Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича

Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.
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Дзюба о школьнике с хвостиком как у Златана: «Гнобить – это неприемлемо. У нас свободная страна»

Sports.ru16:40

Артем Дзюба: «Россия — свободная страна, кто какую прическу хочет носить, пусть носит»

Спорт-Экспресс16:36

Дзюба: гнобить парня из-за причёски — неприемлемо. У нас свободная страна

Чемпионат17:20

«Шутки шутками, а гнобить или выгонять — это неприемлемо». Дзюба поддержал мальчика с прической Ибрагимовича

Sportbox.RU16:44

Дзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича

Евро-футбол.ру16:49

Дзюба прокомментировал ситуацию вокруг мальчика с причёской Ибрагимовича

RT на русском17:40

«У нас свободная страна»: Дзюба поддержал мальчика с прической Златана

РЕН ТВ17:33
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
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Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось

Накануне стало известно, что Анастасия Заворотнюк лежит в больнице, но сегодня появились новости, что её экстренно перевели в реанимацию.
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Собчак станцевала на своей свадьбе с мужчинами в образе монашек

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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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На Донбассе разоружили три добровольческих батальона

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Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.
Накануне.Ru 05:11
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Четверо военных пострадали в Казахстане при хлопке на сгоревшем складе

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Кино

Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»

Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Политика

Кравчук заявил, что украинцы голосовали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости 19:19
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Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт 05:07
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Культура

На премии «Человек года GQ» Дудь сказал, что не надо молчать о политических репрессиях

Знаете, я много читал про политические репрессии.
ИА REX 16:00
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
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В Германии считают решение суда по OPAL экономически неоправданным

Исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс заявил, что власти страны исполнят решение Европейского суда об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, хотя и считают его неоправданным.
News.ru 09:16
Политика

США и Бразилия выделили $100 млн на сохранение лесов Амазонии

«Стороны условились об учреждении специального фонда в $100 млн сроком на 11 лет, средства которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии», — приводит ТАСС сообщение Госдепартамента США.
RT на русском 20:05
Экономика

Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти

Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости 11 сентября в 22:12
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Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой

UfaTime.ru вчера в 10:25
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Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости 18:00
Авто

Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью

Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
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Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

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ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
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Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
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Официальный курс доллара понизился на 72 копейки, евро — на 30

Курс доллара понизился на 71,98 копейки, составив 64,4711 рубля (65,1909 рубля на 13 сентября).
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Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде

В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия 20:46
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
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