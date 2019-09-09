Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба показал, как команда праздновала победу над Казахстаном в раздевалке. На своей странице в «Инстаграме» Дзюба опубликовал видео, под которым написал: «Раздевалка после матча».

Дзюба показал видео из раздевалки после победы над Казахстаном

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