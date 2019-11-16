Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДзюба пообещал, что Россия в матче с Бельгией «будет драться как львы»

Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал, что игроки «будут драться как львы» в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Данное собщение с тематическим селфи он оставил в сториз Instagram.
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Дзюба — о матче с Бельгией: «Мы будем драться, как львы. Я обещаю»

Sport24.ruвчера в 18:30

Дзюба — о матче с Бельгией: мы будем драться как львы, обещаю

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Дзюба пообещал, что Россия в матче с Бельгией «будет драться как львы»

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Артем Дзюба — о матче с Бельгией: «Мы будем драться как львы»

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Дзюба - о матче с Бельгией: мы будем драться как львы

Газета.Ruвчера в 19:00

Дзюба: «Мы будем драться как львы»

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Дзюба: мы будем драться как львы. Я обещаю

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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