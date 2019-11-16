Капитан сборной России Артем Дзюба пообещал, что игроки «будут драться как львы» в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Данное собщение с тематическим селфи он оставил в сториз Instagram.

Дзюба пообещал, что Россия в матче с Бельгией «будет драться как львы»

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