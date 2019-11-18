Капитан и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба хочет стать лучшим бомбардиром отборочного раунда чемпионата Европы-2020. Об этом сообщил его коллега по команде Роман Зобнин.

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Политика Украина отвергла новые предложения «Газпрома» о контрактах 18 ноября сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

Политика Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Здоровье В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Политика Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Общество В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".

Футбол Италия — Армения 9:1 Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».

Общество Тайна связи откроется приставам Новый закон обяжет операторов и БКИ предоставлять данные ФССП Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Киберспорт Определились первые участники плей-офф MDL Chengdu Major В первый игровой день в группах A и B определились лидеры, которые вышли в верхнюю сетку плей-офф.

Происшествия Главу УВД на московском метро отправили в отставку Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.

Происшествия В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.