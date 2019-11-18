Футбол

МК-СпортМК-СпортЗобнин: Дзюба хочет догнать Кержакова по количеству голов

Сан-Марино — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Капитан и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба хочет стать лучшим бомбардиром отборочного раунда чемпионата Европы-2020. Об этом сообщил его коллега по команде Роман Зобнин.
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