Футбол
МК-СпортЗобнин: Дзюба хочет догнать Кержакова по количеству голов
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Капитан и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба хочет стать лучшим бомбардиром отборочного раунда чемпионата Европы-2020. Об этом сообщил его коллега по команде Роман Зобнин.
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Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.