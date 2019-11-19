Футбол

МР7.руМР7.руДзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
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