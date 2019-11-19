Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.

Спорт день за днем

Политика Еврокомиссия рекомендует Украине закупать российский газ напрямую Globallookpress / Stefan Sauer Еврокомиссия порекомендовала Украине закупать российский газ напрямую, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Общество Швеция прекратила расследование против Ассанжа Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Наука В Варшаве началась «Российская цифровая неделя» Перед посетителями «Российской цифровой недели» выступят 15 спикеров, представляющих российские компании, активно работающие в различных отраслях российского цифрового сегмента экономики.

Путешествия АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Путешествия Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Сирию Ростуризм рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам — прекратить продажу туров до нормализации ситуации в стране, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 ноября.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.