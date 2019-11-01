Футбол
МР7.руДзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
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Артем Дзюба: Сказал всем – дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить
Советский спорт05:01
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"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
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В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Происшествия
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Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
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Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Политика
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Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться после прибытия трёх кораблей ВМС Украины, возвращённых Россией.
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Хочется, конечно, выйти как минимум в четвертьфинал и даже зайти дальше.
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Согласно опросу общественного мнения, проведенному ВЦИОМ, 52% жителей Иркутской области считают, что региону нужен новый руководитель.
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В третью волну распространения MIUI 11 будут запущены совсем не новые смартфоны, а модели, которые были выпущены еще между 2016 и 2018 годами.
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Названы самые популярные детские желания в письмах деду Морозу
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Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
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Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Происшествия
СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пустила за руль автомобиля в момент езды своего шестилетнего ребенка.
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Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
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На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже
На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
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Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний
«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник.
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Бочаров поставил задачи по развитию медицины Калачевского района
Сегодня в ходе рабочей поездки в Калачевский район Андрей Бочаров осмотрел помещение будущего Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
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УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.