Футбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruДзюба попросил болельщиков о поддержке перед матчем с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба за несколько часов до матча отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 против Шотландии обратился к болельщикам национальной команды с просьбой о поддержке.
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Артем Дзюба
Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка.
— Артем Дзюба, российский футболистСпорт-Экспресс 07:07

Подробнее о событии

Дзюба попросил болельщиков о поддержке в матче с Шотландией

Спорт-Экспресс07:07

Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Евро-2020 с Шотландией

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Артем Дзюба – болельщикам: Друзья, нам нужна ваша поддержка

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Дзюба – перед матчем с Шотландией: «Друзья, нам нужна ваша поддержка. Играем за страну»

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