Футбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruДзюба попросил болельщиков о поддержке перед матчем с Шотландией

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
  
2
О’Доннелл
  
4
Малгрю
  
5
Купер
  
3
Робертсон
  
6
Мактомини
  
8
Макгинн
  
10
Макгрегор
  
7
Форрест
  
9
Макбёрни
  
11
Фрейзер
  
1
Гилерме
  
2
Фернандес
  
14
Джикия
  
5
Семенов
  
13
Кудряшов
  
11
Зобнин
  
7
Оздоев
  
20
Ионов
  
17
Головин
  
22
Дзюба
  
18
Жирков
  
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба за несколько часов до матча отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 против Шотландии обратился к болельщикам национальной команды с просьбой о поддержке.
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Артем Дзюба
Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка.
— Артем Дзюба, российский футболистСпорт-Экспресс 07:07

Подробнее о событии

Дзюба попросил болельщиков о поддержке в матче с Шотландией

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Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Евро-2020 с Шотландией

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Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Шотландией

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Артем Дзюба – болельщикам: Друзья, нам нужна ваша поддержка

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Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Шотландией

Sportbox.RU07:46

Дзюба – перед матчем с Шотландией: «Друзья, нам нужна ваша поддержка. Играем за страну»

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Дзюба попросил у болельщиков поддержки перед матчем с Шотландией

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