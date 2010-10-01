Футбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruДзюба попросил болельщиков о поддержке перед матчем с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 1
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба за несколько часов до матча отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 против Шотландии обратился к болельщикам национальной команды с просьбой о поддержке.
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Артем Дзюба
Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка.
— Артем Дзюба, российский футболистСпорт-Экспресс 07:07

Подробнее о событии

Дзюба попросил болельщиков о поддержке в матче с Шотландией

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Артем Дзюба – болельщикам: Друзья, нам нужна ваша поддержка

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Дзюба попросил у болельщиков поддержки перед матчем с Шотландией

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