Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба за несколько часов до матча отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 против Шотландии обратился к болельщикам национальной команды с просьбой о поддержке.

Дзюба попросил болельщиков о поддержке перед матчем с Шотландией

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