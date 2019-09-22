Футбол

РБКРБКДзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба. Об этом сообщается на сайте «Зенита».
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Артем Дзюба
Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Роберта Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу.
— Артем Дзюба, российский футболистБомбардир.ру 17:47

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