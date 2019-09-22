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ЧемпионатЧемпионатCоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

В поддержку нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы была создана петиция. Дзюба остался недоволен, что его последний гол на исходе встречи с «Рубином» (5:0) не был засчитан. Всего за встречу система ВАР отменила три гола, два из которых забил Дзюба.
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Артем Дзюба
Надо такие засчитывать. Чуть-чуть там пузо торчало у Роберта Мака. Нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь – ненавижу.
— Артем Дзюба, российский футболистБомбардир.ру 17:47

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