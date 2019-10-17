РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

2 фото
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дзюба оператору: Ракицкий блогер что-ли?

Газета.Ru13:12

Дзюба — оператору: Он шо, тебе блогер, что ли?

Нева Спорт12:36

«Он шо тебе, блогер?» Дзюба передразнил Ракицкого

Sportbox.RU11:11

«Он шо тебе, блогер, что ли?» Дзюба отреагировал на требование Ракицкого не снимать его

Sport24.ru11:28

«Он шо тебе, блогер шо ли?» Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Бомбардир.ру11:23

Дзюба — оператору: Ракицкий что тебе, блогер, что ли?

Чемпионат11:53

Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Спорт-Экспресс10:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Общество

Новый вид фальшивых купюр появился в России. Они обманывают банкоматы

Мошенники научились обманывать банкоматы новым способом.
Телеканал 360° вчера в 08:30
Политика

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Экономика

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.
РБК 10:56
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Армия и оружие

Беспилотных ведомых разместят в морских контейнерах

N+1 02:25
Футбол

Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

Газета.Ru 10:53
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Super.ru 10:50
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября

В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:25
Политика

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану

Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Политика

В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
РБК 13:04
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Армия и оружие

Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными

Бойцы курдского ополчения заблокировали конвой сирийской армии, в составе которого также была российская военная полиция.
Lenta.ru 12:06
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Экономика

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Культура

Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину

Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Наша версия 12:12
Происшествия

Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания

Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 11:47
Транспорт

В Ленобласти раскритиковали транспортную реформу Смольного

В правительстве Ленинградской области раскритиковали реформу маршрутной сети Петербурга.
Поребрик.Медиа 03:49
Политика

Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
РБК 09:16
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

РБК вчера в 15:55
Происшествия

К матери уехавшего из России Айдара Губайдулина пришли с обыском

В квартиру фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина пришли с обыском.
Московский Комсомолец 12:41
Политика

Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана

Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России.
RT на русском 12:22
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник российского клуба «Зенит». В системе донецкого «Шахтёра» находился с 13 лет. Прошёл путь до игрока основного состава команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное