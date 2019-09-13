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Нева СпортНева СпортДзюба посвятил гол 33-летней годовщине свадьбы родителей

Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, кому он посвятил гол в матче с тульским «Арсеналом». Напомним, Дзюба открыл счет уже на пятой минуте с передачи Дугласа Сантоса. Отрывок из флеш-интервью клубным медиа появилось в официальном «Инстаграме» команды.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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