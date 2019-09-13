РПЛ
Нева СпортДзюба посвятил гол 33-летней годовщине свадьбы родителей
Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, кому он посвятил гол в матче с тульским «Арсеналом». Напомним, Дзюба открыл счет уже на пятой минуте с передачи Дугласа Сантоса. Отрывок из флеш-интервью клубным медиа появилось в официальном «Инстаграме» команды.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
StarHit.ru вчера в 15:27
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Медведев и Хачанов представят сборную России на ATP Cup
В состав сборной России вошли Карен Хачанов и четвертая ракетка мира Даниил Медведев.
Sportbox.RU 01:31
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Общество
Историк рассказал, как по фамилии узнать о происхождении своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать о своей родословной.
Газета.Ru 02:58
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Российская газета 01:59
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском вчера в 18:00
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Футбол
Зинедин Зидан: Не считаю Бэйла козлом отпущения
Не считаю его козлом отпущения, приводит Goal.com слова Зидана. Думаю, мы все виноваты, если что-то идет не так.
Советский спорт 02:05
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Политика
Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114
Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
REGNUM 01:01
Фигурное катание
Медведева оценила свое выступление на турнире в Канаде
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева подвела итоги турнира Autumn Classic International в канадском Оквилле, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Зеленский выступил с «Кварталом 95» на закрытии форума YES
Президент Украины Владимир Зеленский выступил со студией «Квартал 95» на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).
News.ru вчера в 16:21
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Политика
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета вчера в 22:26
Волейбол
Российские волейболистки с победы стартовали на Кубке мира в Японии
Женская сборная России по волейболу провела первую игру на Кубке мира, который стартовал в японской Иокогаме.
Вести.Ru 01:08
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Общество
В Атлантике сформировался новый тропический шторм — «Умберто»
В Атлантическом океане неподалеку от Багамских островов сформировался тропический шторм «Умберто».
REGNUM 01:35
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Политика
Кремль: Москва и Киев не обсуждали возврат задержанных кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возврате задержанных кораблей на Украину не затрагивался в ходе российско-украинских переговоров.
РЕН ТВ вчера в 06:32
Политика
Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим «любимым диктатором».
Известия вчера в 20:18
Общество
Оренбуржцев ожидает резкое похолодание
Как сообщают синоптики, хозяйствующий в Оренбурге обширный антициклон начнет постепенно отступать.
Orenday.ru 02:08
Политика
США намерены приобрести порт на севере Греции
Газета.Ru 03:24