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Нева СпортНева СпортДзюба посвятил гол 33-летней годовщине свадьбы родителей

Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, кому он посвятил гол в матче с тульским «Арсеналом». Напомним, Дзюба открыл счет уже на пятой минуте с передачи Дугласа Сантоса. Отрывок из флеш-интервью клубным медиа появилось в официальном «Инстаграме» команды.
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«Попросили забить гол». Дзюба поздравил родителей с годовщиной

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Дзюба посвятил гол 33-летней годовщине свадьбы родителей

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Дзюба – о забитом мяче: «Посвящаю гол родителям, у них годовщина, 33 года»

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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