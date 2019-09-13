РПЛ

Нева СпортНева СпортДзюба посвятил гол 33-летней годовщине свадьбы родителей

Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, кому он посвятил гол в матче с тульским «Арсеналом». Напомним, Дзюба открыл счет уже на пятой минуте с передачи Дугласа Сантоса. Отрывок из флеш-интервью клубным медиа появилось в официальном «Инстаграме» команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Попросили забить гол». Дзюба поздравил родителей с годовщиной

Sport24.ruвчера в 15:46

«Ну еще хочу сказать, раз вы бездарность». Дзюба зажег во время интервью

Спорт-Экспрессвчера в 19:03

Артем Дзюба: «Посвящаю гол родителям, у них годовщина, 33 года. Мама, папа, обещание сынок сдержал!»

Sports.ruвчера в 16:49

Дзюба посвятил гол 33-летней годовщине свадьбы родителей

Нева Спортвчера в 16:19

Дзюба, забив в ворота «Арсенала», сдержал обещание перед родителями

Sportbox.RUвчера в 19:21

Дзюба – о забитом мяче: «Посвящаю гол родителям, у них годовщина, 33 года»

Бомбардир.рувчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Экономика

Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ вчера в 07:02
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Газета.Ru 10 сентября в 18:05
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала первые фото со свадьбы

Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости вчера в 08:52
Происшествия

В Калининградской области электромобиль упал на пляж

РИА Новости вчера в 13:32
Политика

Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика

Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ

Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Экономика

Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики

Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.
Первое антикоррупционное вчера в 06:57
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.
StarHit.ru вчера в 15:27
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Происшествия

Михаэль Шумахер пришёл в сознание спустя 6 лет после травмы головы

LiveResult.Ru 12 сентября в 05:37
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Политика

Сноуден рассказал о своей жизни в России

Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.
ТАСС вчера в 17:45
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Интерфакс 00:20
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Кино

В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Хоккей

Марнер подписал контракт с «Торонто» на 65 млн долларов

Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер подписал новый контракт с клубом.
Sport24.ru вчера в 21:57
Общество

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Технологии

Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Футбол

Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы

Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Экономика

В Goldman Sachs спрогнозировали падение акций Apple на четверть

Аналитики Goldman Sachs изменили целевую цену на акции Apple, опустив ее в прогнозе на 26%, с $187 до $165.
РБК вчера в 15:31
Политика

Мадуро рассказал о связи Гуайдо с наркокартелем

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо с боевиками-наркоторговцами из Колумбии.
Известия вчера в 22:28
Наука

Ученые: тело человека продолжает двигаться даже после смерти

Человеческие тела могут двигаться даже после смерти. К такому выводу пришла ученая из Австралии Элисон Уилсон.
ФедералПресс вчера в 08:49
Политика

Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru 12 сентября в 15:15
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Общество

Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:50
Политика

Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ 12 сентября в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное