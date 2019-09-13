Футбол

Невские НовостиНевские НовостиДзюба посвятил свой гол в матче с «Арсеналом» родителям

Зенит — Арсенал (Тула)
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
5′
15′
Виктор Альварес
Максим Володько
39′
Александр Денисов
42′
Роберт Бауэр
56′
Кантемир Берхамов
64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
66′
67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
70′
Сердар Азмун
75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
75′
Олег Шатов
88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
90′+1′
Футболист посвятил свой гол родителям. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во вчерашнем матче с тульским «Арсеналом», прошедшем на стадионе «Газпром Арены» в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги, стал автором первого гола. Мяч в ворота гостей залетел уже на пятой минуте игры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дзюба объяснил, почему не показал фирменный жест после гола «Арсеналу»

Чемпионат04:31

«Попросили забить гол». Дзюба поздравил родителей с годовщиной

Sport24.ruвчера в 15:46

Дзюба — про гол «Арсеналу», Лигу чемпионов и прическу Златана Ибрагимовича

Спорт-Экспресс03:23

Артем Дзюба: «Посвящаю гол родителям, у них годовщина, 33 года. Мама, папа, обещание сынок сдержал!»

Sports.ruвчера в 16:49

Дзюба объяснил, почему не показывал фирменный жест после гола «Арсеналу»

Нева Спорт05:21

Дзюба, забив в ворота «Арсенала», сдержал обещание перед родителями

Sportbox.RUвчера в 19:21

Артем Дзюба: Гол посвящаю родителям, у них годовщина – 33 года вместе

Советский спорт02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы погиб человек

Один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе двое детей, при пожаре в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
РИА Новости 10:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Единоборства

Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса

Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Энергетика

Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова

На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика

Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.
RT на русском 09:53
Футбол

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» и одержал пять побед из пяти

Два гола Садьо Мане и мяч Мохамеда Салаха принесли "Ливерпулю" волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1. Эта победа стала для "Ливерпуля" пятой подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Bobsoccer 09:24
Происшествия

Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем

Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Известия 10:39
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости вчера в 15:28
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 вчера в 11:14
Космос

МКС увеличит высоту своей орбиты на километр

В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия

В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках

В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты вчера в 03:33
Экономика

Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК 09:24
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Политика

США предоставили Украине оборудование для вещания в Донбассе

Власти США передали Украине оборудование, которое обеспечит доступ к различным общественным и коммерческим станциям и позволит расширить свое вещание на неподконтрольные Киеву территории.
Газета.Ru 09:59
Политика

Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие

США намерены отправить в Сирию 150 военных

Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 02:03
Кино

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»

Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48
Происшествия

СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино

Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Транспорт

В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники

В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.
Российская газета 06:07
Шоу-бизнес

Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу

Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia вчера в 07:26
Авто

Cadillac показал обновленный седан CT4

Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Происшествия

Золотой унитаз за $1,25 млн украли из родового замка Черчилля

Из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, где родился экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью в £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу).
Газета.Ru 09:41
Политика

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ru 09:20
Культура

Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное