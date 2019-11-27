Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВДзюба догнал Тихонова и Дзагоева по голам в ЛЧ

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Форвард «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лиона». Этот мяч стал для 31-летнего футболиста восьмым в Лиге чемпионов.
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