Форвард «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лиона». Этот мяч стал для 31-летнего футболиста восьмым в Лиге чемпионов.

Дзюба догнал Тихонова и Дзагоева по голам в ЛЧ

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