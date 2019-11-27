Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuДзюба повторил рекорд Тихонова и Дзагоева по голам в Лиге чемпионов

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба забил восемь мячей в Лиге чемпионов. Российский футболист в матче пятого тура группового этапа турнира отметился голом в ворота "Лиона" (2:0). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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