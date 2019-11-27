РПЛ

MetaratingsMetaratingsДзюба пожаловался Прядкину на фанатов

Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину на оскорблявших его фанатов. Функционер очень близок к национальной команде и бывает в раздевалке, где Дзюба и высказал ему свои жалобы.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Дзюба психанул: отписался от сборников в инстаграме, разозлился на фанатов и пожаловался Прядкину

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 01:08

Дзюба пожаловался Прядкину на болельщиков

Спорт день за днемвчера в 13:30

СМИ: Дзюба пожаловался президенту РПЛ на оскорблявших его фанатов

Матч ТВвчера в 11:58

Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления фанатов на игре с Сан-Марино («Бизнес Online»)

Sports.ruвчера в 12:26

СМИ: Дзюба пожаловался президенту РПЛ на оскорблявших его фанатов

Sportbox.RUвчера в 11:58

Дзюба обратился с жалобой на фанатов к президенту РПЛ Сергею Прядкину

Sport.ruвчера в 15:14

Оскорбленный болельщиками на матче сборной России Дзюба пожаловался главе РПЛ Прядкину

Sport24.ruвчера в 14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

РБК 01:04
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Культура

Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил актрису кино и театра Галину Польских с 80-летним юбилеем.
Политика Сегодня 02:20
Политика

В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 01:38
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
РБК 01:17
Общество

В Польше задержаны топ-менеджеры за контракты с «Газпромом»

В ходе расследования прокурор установил, что Михал Ш. и Мирослав Д. подписали 27 января 2010 года в Москве контракт между EuRoPol GAZ, "Газпром экспортом" и PGNiG SA, который устанавливал условия, крайне неблагоприятные для EuRoPol GAZ.
Газета.Ru вчера в 14:36
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Общество

Стало известно, где будет расположен мост через реку Лена в Якутии

Руководство Якутии приняло решение осуществить строительство автомобильного моста через реку Лена в самом узком месте из тех, где возможно проведение работ.
iReactor 01:47
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru вчера в 03:05
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассекретила своего возлюбленного

Якобы Толкалину часто видели на его концертах. Кроме того, актрису подозревали в романе с ведущим программы «Поедем, поедим!»
Телепрограмма вчера в 23:19
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

27 россиян пострадали в ДТП в Доминикане

Pravda.Ru вчера в 23:35
Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие

Россия модернизирует для ОАЭ комплексы «Панцирь»

ТАСС 01:02
Авто

Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения

Продажи машин бренда на китайском рынке снижаются в течение последних лет. Например, в прошлом году было приобретено чуть более 58 тыс.
SpeedMe вчера в 08:43
Политика

Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
РБК 02:18
Общество

В России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы.
ФедералПресс вчера в 21:25
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Общество

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Газета.Ru вчера в 14:00
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Экономика

Матвиенко призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП).
Известия вчера в 10:25
Происшествия

В Приморье заведено дело после видео с мальчиком на козырьке школы

Против директора школы в Уссурийске заведено административное дело после того, как ребёнок счищал снег на козырьке здания учреждения.
RT на русском вчера в 21:42
Политика

Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го

Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

Газета.Ru 25 ноября в 14:43
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org вчера в 06:10
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пуск ракеты из сектора Газа

Rambler News Service 25 ноября в 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное