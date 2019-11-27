Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину на оскорблявших его фанатов. Функционер очень близок к национальной команде и бывает в раздевалке, где Дзюба и высказал ему свои жалобы.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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