РПЛ
MetaratingsДзюба пожаловался Прядкину на фанатов
Форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину на оскорблявших его фанатов. Функционер очень близок к национальной команде и бывает в раздевалке, где Дзюба и высказал ему свои жалобы.
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Дзюба психанул: отписался от сборников в инстаграме, разозлился на фанатов и пожаловался Прядкину
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 01:08
Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления фанатов на игре с Сан-Марино («Бизнес Online»)
Sports.ruвчера в 12:26
Оскорбленный болельщиками на матче сборной России Дзюба пожаловался главе РПЛ Прядкину
Sport24.ruвчера в 14:39
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