РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruДзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова выиграли встречу со счетом 5:0, а сам форвард не забил ни одного гола.
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СМИ: Дзюба пожаловался президенту РПЛ на оскорблявших его фанатов

Матч ТВ11:58

Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления фанатов на игре с Сан-Марино («Бизнес Online»)

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СМИ: Дзюба пожаловался президенту РПЛ на оскорблявших его фанатов

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«Бизнес Online»: Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления со стороны болельщиков

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