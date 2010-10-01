Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова выиграли встречу со счетом 5:0, а сам форвард не забил ни одного гола.

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