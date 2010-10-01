РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruДзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 ноября
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова выиграли встречу со счетом 5:0, а сам форвард не забил ни одного гола.
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