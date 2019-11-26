РПЛ
Bookmaker-ratings.ruДзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова выиграли встречу со счетом 5:0, а сам форвард не забил ни одного гола.
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Артём не стал терпеть и с его подачи теперь РПЛ и РФС могут наказать фанатов. Артём Дзюба после матча с Сан-Марино / фото: пресс-служба РФС ПОЧЕМУ ДЗЮБА ОТПИСАЛСЯ ОТ ИГРОКОВ СБОРНОЙ Проблемы начались в городе Серравалле, где сборная России играла с Сан-Марино в заключительном матче отбора к Евро.Спорт БИЗНЕС Online01:08
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