РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruДзюба пожаловался президенту РПЛ Прядкину на оскорбления болельщиков

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба пожаловался президенту РПЛ Сергею Прядкину после оскорблений болельщиков на матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова выиграли встречу со счетом 5:0, а сам форвард не забил ни одного гола.
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Дзюба психанул: отписался от сборников в инстаграме, разозлился на фанатов и пожаловался Прядкину

Артём не стал терпеть и с его подачи теперь РПЛ и РФС могут наказать фанатов. Артём Дзюба после матча с Сан-Марино / фото: пресс-служба РФС ПОЧЕМУ ДЗЮБА ОТПИСАЛСЯ ОТ ИГРОКОВ СБОРНОЙ Проблемы начались в городе Серравалле, где сборная России играла с Сан-Марино в заключительном матче отбора к Евро.
Спорт БИЗНЕС Online01:08

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Дзюба психанул: отписался от сборников в инстаграме, разозлился на фанатов и пожаловался Прядкину

Спорт БИЗНЕС Online01:08

Дзюба пожаловался Прядкину на болельщиков

Спорт день за днем13:30

СМИ: Дзюба пожаловался президенту РПЛ на оскорблявших его фанатов

Матч ТВ11:58

Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления фанатов на игре с Сан-Марино («Бизнес Online»)

Sports.ru12:26

СМИ: Дзюба пожаловался президенту РПЛ на оскорблявших его фанатов

Sportbox.RU11:58

Дзюба обратился с жалобой на фанатов к президенту РПЛ Сергею Прядкину

Sport.ru15:14

Оскорбленный болельщиками на матче сборной России Дзюба пожаловался главе РПЛ Прядкину

Sport24.ru14:39
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