РПЛ

ИзвестияИзвестияДзюба пожаловался в РПЛ на оскорбления фанатов в матче с Сан-Марино

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пожаловался президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину на поведение фанатов, которые оскорбляли его в заключительном для россиян матче отбора Евро-2020 со сборной Сан-Марино, сообщает 26 ноября «РИА Новости».
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с чего всё началось

Дзюба психанул: отписался от сборников в инстаграме, разозлился на фанатов и пожаловался Прядкину

Артём не стал терпеть и с его подачи теперь РПЛ и РФС могут наказать фанатов. Артём Дзюба после матча с Сан-Марино / фото: пресс-служба РФС ПОЧЕМУ ДЗЮБА ОТПИСАЛСЯ ОТ ИГРОКОВ СБОРНОЙ Проблемы начались в городе Серравалле, где сборная России играла с Сан-Марино в заключительном матче отбора к Евро.
Спорт БИЗНЕС Online01:08

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Фанаты «Зенита» не планируют акций в поддержку Дзюбы на матче с «Лионом»

Спорт-Экспресс07:55

Дзюба психанул: отписался от сборников в инстаграме, разозлился на фанатов и пожаловался Прядкину

Спорт БИЗНЕС Online01:08

Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления фанатов на игре с Сан-Марино («Бизнес Online»)

Sports.ru12:26

СМИ: Дзюба пожаловался президенту РПЛ на оскорблявших его фанатов

Матч ТВ11:58

СМИ: Дзюба пожаловался президенту РПЛ на оскорблявших его фанатов

Sportbox.RU11:58

Дзюба обратился с жалобой на фанатов к президенту РПЛ Сергею Прядкину

Sport.ru15:14

Дзюба пожаловался Прядкину на болельщиков

Спорт день за днем13:30
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Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
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Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

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RT на русском 02:48
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Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
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Армия и оружие

Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет из сектора Газа

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Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Известия 16:52
Происшествия

Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Коммерсантъ 08:56
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

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Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
РИА Новости 17:43
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
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«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы

Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.
Российская газета 14:57
Общество

Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Газета.Ru 12:33
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Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM 10:35
Спорт

РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года

Стоит отметить, что в случае принятия данного решения россияне не смогут принимать участие также в Параолимпийских играх, Юношеской олимпиаде и чемпионатах мира.
Мир новостей 04:24
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском 23:06
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Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости 18:33
Политика

Путин назвал главную тему прошедшего разговора с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что его вчерашний разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям двух стран в сфере энергетики.
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Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Армия и оружие

Российская авиация расширяет территорию патрулирования в Сирии

По словам командира вертолета Ми-35 Алексея Трефилова, в настоящее время полеты российской авиации в основном выполняются на север Сирии.
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Политика

На Украине хотят отбирать транзитный газ у России

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
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Шоу-бизнес

Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Дни24 09:44
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«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

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Российская газета 05:04
Экономика

Компаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
Коммерсантъ 17:25
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
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Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
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