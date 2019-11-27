РПЛ
ИзвестияДзюба пожаловался в РПЛ на оскорбления фанатов в матче с Сан-Марино
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пожаловался президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину на поведение фанатов, которые оскорбляли его в заключительном для россиян матче отбора Евро-2020 со сборной Сан-Марино, сообщает 26 ноября «РИА Новости».
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Артём не стал терпеть и с его подачи теперь РПЛ и РФС могут наказать фанатов. Артём Дзюба после матча с Сан-Марино / фото: пресс-служба РФС ПОЧЕМУ ДЗЮБА ОТПИСАЛСЯ ОТ ИГРОКОВ СБОРНОЙ Проблемы начались в городе Серравалле, где сборная России играла с Сан-Марино в заключительном матче отбора к Евро.Спорт БИЗНЕС Online01:08
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