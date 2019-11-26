РПЛ

ИзвестияИзвестияДзюба пожаловался в РПЛ на оскорбления фанатов в матче с Сан-Марино

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пожаловался президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину на поведение фанатов, которые оскорбляли его в заключительном для россиян матче отбора Евро-2020 со сборной Сан-Марино, сообщает 26 ноября «РИА Новости».
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Дзюба психанул: отписался от сборников в инстаграме, разозлился на фанатов и пожаловался Прядкину

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Дзюба пожаловался Прядкину на болельщиков

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Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления фанатов на игре с Сан-Марино («Бизнес Online»)

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Sportbox.RUвчера в 11:58

Дзюба обратился с жалобой на фанатов к президенту РПЛ Сергею Прядкину

Sport.ruвчера в 15:14

Оскорбленный болельщиками на матче сборной России Дзюба пожаловался главе РПЛ Прядкину

Sport24.ruвчера в 14:39
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Происшествия

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

РИА Новости 00:02
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт во вторник, 26 ноября.
Weacom.ru вчера в 21:52
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Экономика

Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Происшествия

Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»

Следствие считает, что к убийству начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева причастен местный житель.
Lenta.ru 25 ноября в 13:28
Экономика

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
РБК вчера в 23:01
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Лукаш отметила, что в список входят 105 человек, 80% из которых погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля в ходе «евромайдана».
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты вчера в 22:21
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

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Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Происшествия

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Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 24 ноября в 23:11
Футбол

Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
РИА Новости вчера в 17:43
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском вчера в 23:06
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
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