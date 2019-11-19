Футбол
ProstoProSportДзюба признался, что хочет стать лучшим бомбардиром России
Форвард сборной России Артем Дзюба признался в своем желании стать лучшим бомбардиром национальной команды. Об этом он заявил в интервью UEFA.com. Он заявил, что хочет оставить след в истории российского футбола и постарается обогнать Александра Кержакова по забитым мячам за сборную.
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Артем Дзюба: Сказал всем – дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас мучить
Советский спорт05:01
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Футбол
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Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
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В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала
По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
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Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Происшествия
На кладбище в Мурманской области погиб рабочий
Футбол
Сборная России забила Сан-Марино на третьей минуте матча
Ранее Россия обеспечила себе выход в финальную стадию соревнований.
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Россияне собрали один миллион евро на восстановление Венеции
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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В Motorola уверены в надежности гибкого экрана RAZR
Что касается заявления Motorola, то в руководстве компании заявили, что уверены в надежности и долговечности экрана RAZR.
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София Ротару вернется с концертами в Россию
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Космос
На Марсе нашли озеро, подобное земному
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей из РФ
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в страну не вернутся три корабля, задержанные за нарушение российской границы.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Российский МИД рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Токио и Москва сохраняют принципиальные разногласия в вопросе заключения мирного договора.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Происшествия
Михаил Боярский отрицает свое участие в смертельной аварии
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».