Форвард сборной России Артем Дзюба признался в своем желании стать лучшим бомбардиром национальной команды. Об этом он заявил в интервью UEFA.com. Он заявил, что хочет оставить след в истории российского футбола и постарается обогнать Александра Кержакова по забитым мячам за сборную.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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