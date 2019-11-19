Футбол

ProstoProSportProstoProSportДзюба признался, что хочет стать лучшим бомбардиром России

Форвард сборной России Артем Дзюба признался в своем желании стать лучшим бомбардиром национальной команды. Об этом он заявил в интервью UEFA.com. Он заявил, что хочет оставить след в истории российского футбола и постарается обогнать Александра Кержакова по забитым мячам за сборную.
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Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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