РПЛ

RT на русскомRT на русскомДзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за звание лучшего футболиста октября. Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим футболистом по итогам голосования болельщиков и экспертов признан форвард «Зенита» Артём Дзюба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дзюба — лучший футболист РПЛ по итогам октября

Sport24.ru04:14

Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Бомбардир.ру04:32

Проблемные футболисты грандов РПЛ. От Кокорина до Тиля

Soccer.ru09:14

Федор Погорелов: почему Семак, Дзюба, Жирков стали лучшими

Петербургский дневник11:10

РПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам октября

РБК05:17

Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Советский спорт04:53

Определены лучший игрок, тренер и гол октября!

Sportbox.RU04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Космос

Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов

Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир».
Комсомольская правда 12:31
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
РИА Новости 10:38
Кино

Половину профинансированных Минкультом фильмов почти никто не увидел

Lenta.ru 11:10
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Наука

Ученые изучили связь между размером мозга и склонностью к алкоголю

Райан Богдан, директор Лаборатории мозга в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, считает, что более низкий объем мозга может предрасполагать человека к большему потреблению алкоголя.
ГЛАС.RU 05:12
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

ТАСС 01:46
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
RuNews24.ru 26 октября в 14:11
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Российская газета 08:41
Общество

Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений

Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Политика

Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес

Наргиз прокомментировала сообщения о «пьяном» концерте в Уссурийске

РИА Новости 13:08
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить методику учета бедных

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства об изменении порядка учета бедности в стране.
BFM.ru 05:46
Культура

Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Труд вчера в 16:08
Наука

Красные водоросли выжили, даже потеряв четверть генов

Исследователи из США и Южной Кореи выяснили, что предок водорослей отдела Rhodophyta потерял около четверти своего генофонда миллиард лет назад.
Индикатор 10:17
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что после сердечного приступа его состояние стабилизировалось.
Вечерняя Москва 12:29
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.
REGNUM 10:03
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Наука

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное