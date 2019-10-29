РПЛ
RT на русскомДзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за звание лучшего футболиста октября. Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим футболистом по итогам голосования болельщиков и экспертов признан форвард «Зенита» Артём Дзюба.
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Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Авто
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Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
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Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов
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Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Наука
Ученые изучили связь между размером мозга и склонностью к алкоголю
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Общество
Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений
Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Политика
Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить методику учета бедных
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства об изменении порядка учета бедности в стране.
Культура
Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Наука
Красные водоросли выжили, даже потеряв четверть генов
Исследователи из США и Южной Кореи выяснили, что предок водорослей отдела Rhodophyta потерял около четверти своего генофонда миллиард лет назад.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Продюсер Максим Фадеев сообщил, что после сердечного приступа его состояние стабилизировалось.
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.