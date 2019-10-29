РПЛ

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургАртем Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

За лучшего футболиста голосовали болельщики и эксперты РПЛ. Отмечается, что за три октябрьские игры Дзюба забил четыре гола и отдал три голевых передачи.
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