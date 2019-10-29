Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за звание лучшего футболиста октября. Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим футболистом по итогам голосования болельщиков и экспертов признан форвард «Зенита» Артём Дзюба.

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Наука Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

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