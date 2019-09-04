Футбол
LiveSport.ruДзюба признан лучшим игроком августа по версии болельщиков «Зенита»
Как сообщает официальный сайт питерского «Зенита», нападающий Артем Дзюба стал лучшим футболистом клуба по мнению клубных болельщиков. Голосование проводилось в социальной сети «ВКонтакте». После Дзюбы идет Вильмар Барриос, который набрал 21,58% голосов респондентов.
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REGNUM 10:39
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ФедералПресс 06:13
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ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО
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Коммерсантъ 11:13
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
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Футбол
«Манчестер Сити» отказался летом продать Зинченко в «Ювентус»
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко подписал контракт на поединок против тяжелоатлета и пауэрлифтера Михаила Кокляева.
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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
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Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
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Внутри катафалка находилось тело мужчины.
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
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Названа зарплата Зеленского за август
Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
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