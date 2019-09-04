Футбол
LiveSport.ruДзюба признан лучшим игроком августа по версии болельщиков «Зенита»
Как сообщает официальный сайт питерского «Зенита», нападающий Артем Дзюба стал лучшим футболистом клуба по мнению клубных болельщиков. Голосование проводилось в социальной сети «ВКонтакте». После Дзюбы идет Вильмар Барриос, который набрал 21,58% голосов респондентов.
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Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Здоровье
Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака
Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
Российская газета 14:13
Шоу-бизнес
Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»
Чтобы прибавить грациозной Валентине лишних 80 кг, специалисты использовали гибкие накладки из силикона и специальный клей.
Телепрограмма 13:12
Происшествия
Руку ребенка на «Чкаловской» затянуло в эскалатор
В Петербурге рука восьмилетнего ребенка попала в гребенку эскалатора. Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская».
Мойка78 12:48
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Общество
На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений
В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
REGNUM 12:26
Политика
В Госдуму внесли законопроект об антимонопольном комплаенсе
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
РИА Новости 13:55
Гаджеты
Apple запатентовала разблокировку умных часов кожей на запястье
Компания Apple запатентовала биометрию пользователя по коже на запястье: предполагается, что подобная система будет использовать термографические и оптические сенсоры и будет напоминать более стандартную биометрию по отпечатку пальца.
N+1 08:22
Шоу-бизнес
Налоговая разыскивает отца Ольги Бузовой за долг
Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Игорь Бузов, задолжал налоговикам Петербурга более 32 тысяч рублей.
NewInform 11:27
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Кино
Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
РЕН ТВ 04:27
Общество
Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Футбол
Сборная России вылетела в Глазго
Сборная России вылетела в Глазго, где 6 сентября проведёт матч отборочного цикла на Евро-2020 против сборной Шотландии.
Евро-футбол.ру 13:18
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Футбол
Ташаев провёл первую тренировку с «Рубином»
Спорт БИЗНЕС Online 07:28
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Чемпионат 13:09
Общество
Петербуржцы выбрали для будущего парка название «Тучков буян»
Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.
РИА Новости 03:50
Здоровье
Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию
Gazeta.SPb 00:54
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Политика
Конте объявил состав нового итальянского правительства
Вновь ставший главой правительства Италии Джузеппе Конте объявил состав нового кабмина.
Московский Комсомолец 10:24