РПЛ
Спорт-ЭкспрессАртем Дзюба: «Спасибо Аршавину, прибавляет в футболе»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над тульским «Арсеналом» в 9-м туре РПЛ прокомментировал получение награды лучшему игроку августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10
Авто
В России снизили пошлины на импорт иномарок
С 10 сентября пошлины на ввоз автомобилей в Россию уменьшились. Теперь пошлина на новый автомобиль, ввозимый в РФ, составляет ровно 15%.
Car.ru 06:54
Политика
Кравчук вспомнил, как украинцы голосовали за союз с Россией
Украинцы уже голосовали за союзное государство с Россией в ходе референдума, который состоялся 28 лет назад.
РЕН ТВ 19:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Единоборства
Официально: Ковалёв и Альварес проведут бой 2 ноября
Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (США).
Sport.ru 14:43
Авто
В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000
Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru 10:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем
Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 06:27
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Культура
Глава киностудии имени Горького подал в отставку
По их данным, Зернов ушёл по соглашению сторон.
Говорит Москва 12:28
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Наука
Химические удобрения, уничтожающие насекомых, убивают птиц
Использование химических удобрений, которые уничтожают насекомых-вредителей, губительно воздействуют на пернатых.
Экология Регионов 01:33
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Армия и оружие
Латвия призвала Россию к большей открытости в военных учениях
Газета.Ru вчера в 09:31
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России
Автоновости дня 11 сентября в 08:43
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Наука
Крысы оказались способны играть в игры ради удовольствия
Газета DAILY 14:34
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06