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МК-СпортМК-СпортДзюба призвал уважительно относиться к вратарю сборной России Луневу

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрею Луневу. Об этом форвард заявил журналистам на пресс-конференции.
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Иран начал внеплановые военные учения вблизи границы с Турцией

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По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
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Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

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Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
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Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
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По словам собеседников издания, стимулировать новые проекты предлагается посредством применения экспериментального нефтяного налога — на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки, а с финансового результата.
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