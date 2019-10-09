Лига чемпионов
МК-СпортДзюба призвал уважительно относиться к вратарю сборной России Луневу
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрею Луневу. Об этом форвард заявил журналистам на пресс-конференции.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Общество
Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН
Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.
Аргументы и Факты 07:11
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Происшествия
Житель Тольятти умер после жесткого пранка от известного блогера
Затея известного самарского блогера Бомбера (Ильи Губарева) обернулась смерть жителя Тольятти.
Московский Комсомолец 07:45
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Армия и оружие
Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах
Накануне РБК писал, что в подразделения ВКС поступил приказ командирам воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также картины и цветы.
РБК 05:28
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Футбол
Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира
Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
Говорит Москва 07:57
Экономика
Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Общество
России предрекли катастрофические последствия глобального потепления
В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
Lenta.ru вчера в 17:37
Наука
В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки
Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
Российская газета 04:35
Спорт
Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории
Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° вчера в 16:13
Политика
Кремль счел оправданным решение приостановить поездки депутатов в США
Ранее стало известно, что руководство Госдумы приняло решение приостановить поездки депутатов в США до тех пор, пока Вашингтон не извинится за допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутата Инги Юмашевой.
РБК 07:15
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер 06:36
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Экономика
Мутко отметил неконкурентность среды арендного жилья
Вице-премьер Виталий Мутко обещает заняться развитием рынка арендного жилья, в том числе коммерческого, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.
REGNUM 05:23
Кино
Российский фильм «Дылда» вошел в число претендентов на «Оскар»
Драма «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова номинирована на премию «Оскар» в категории «Международный художественный фильм».
ФедералПресс 07 октября в 18:00
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Экономика
Кабмин предложил нефтяникам в Арктике экспериментальный налог
По словам собеседников издания, стимулировать новые проекты предлагается посредством применения экспериментального нефтяного налога — на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки, а с финансового результата.
Давыдов.Индекс 06:02