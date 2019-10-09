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МР7.руМР7.руДзюба вступился за вратаря «Зенита» Лунева после критики журналистов

По словам футболиста, голкипер доказал свой высокий уровень и достоин играть в сборной России. Нападающий «Зенита» и сборной России Артема Дзюба вступился за своего партнера по клубу и сборной Андрея Лунева. Дзюбу возмутила критика вратаря в СМИ, передает «Спорт-Экспресс».
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