Лига чемпионов
МР7.руДзюба вступился за вратаря «Зенита» Лунева после критики журналистов
По словам футболиста, голкипер доказал свой высокий уровень и достоин играть в сборной России. Нападающий «Зенита» и сборной России Артема Дзюба вступился за своего партнера по клубу и сборной Андрея Лунева. Дзюбу возмутила критика вратаря в СМИ, передает «Спорт-Экспресс».
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Дзюба: «Непонятно, почему началась травля Лунева. Меня это обижает, прекратите, пожалуйста»
Sport24.ruвчера в 06:48
Дзюба заступился за Андрея Лунева. Капитан сборной попросил СМИ прекратить травлю вратаря
Sportbox.RUвчера в 06:59
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В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
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Глава УЕФА объяснил, почему финал ЛЧ было решено провести в Петербурге
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
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