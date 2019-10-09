Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортДзюба призвал уважительно относиться к вратарю сборной России Луневу

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрею Луневу. Об этом форвард заявил журналистам на пресс-конференции.
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Дзюба заступился за Андрея Лунева. Капитан сборной попросил СМИ прекратить травлю вратаря

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России.
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