Лига чемпионов
Газета.RuДзюба призвал журналистов перестать критиковать Лунева
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба призвал журналистов не критиковать одноклубника Андрея Лунева. Вратарь сине-бело-голубых и национальной команды подвергся негативным отзывам из-за игры в последних матчах за клуб.
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