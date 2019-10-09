Лига чемпионов
Газета.RuДзюба призвал журналистов перестать критиковать Лунева
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба призвал журналистов не критиковать одноклубника Андрея Лунева. Вратарь сине-бело-голубых и национальной команды подвергся негативным отзывам из-за игры в последних матчах за клуб.
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Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru вчера в 04:25
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Общество
Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов
Согласно статье 157 УК РФ, ответственность устанавливается в случае, если неуплата алиментов была совершена неоднократно, те при наличии административного наказания за аналогичное деяние ранее, и без уважительной причины.
Газета.Ru 11:35
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Армия и оружие
Турецкая армия начала масштабную военную операцию на севере Сирии
Турецкая армия начала операцию на севере Сирии авиаударами по городу Рас-аль-Айн.
iReactor 09:25
Происшествия
Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев вышел на свободу по УДО
Мусаев был задержан в январе текущего года по делу о превышении должностных полномочий, повлекших, по данным следствия, ущерб на сумму свыше 48 млн рублей в 2016-2017 годах.
Интерфакс - Россия 11:27
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза 07 октября в 16:27
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv вчера в 04:17
Здоровье
«Брисбен», «Канзас», «Колорадо». Какие виды гриппа придут в Воронеж в этом году?
В прошлом году российские эпидемиологи ещё ожидали атаки «свиного» гриппа, и его штаммы были включены в противогриппозные вакцины.
МОЁ! Оnline Воронеж 13:36
Здоровье
Сохранить тонкую талию россиянам поможет перловка
МедиаПоток 12:27
Космос
Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года
Текущая федеральная космическая программа России, рассчитанная на 2016-2025 годы, включает в себя одну орбитальную лунную миссию и две посадочные.
Популярная механика вчера в 08:05
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru вчера в 04:12
Экономика
Всемирный банк дал прогноз по темпам развития мировой экономики
Как пишет RT, замедление роста экономического развития составит порядка 2,5%. Ухудшение показателей также ожидается в еврозоне, США и Китае.
МедиаКорСеть 12:40
Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru 07:49
Наука
Сборку вирусных частиц впервые засняли на видео
Американские ученые впервые сняли на видео процесс сборки вирусной частицы.
N+1 05:25
Наука
Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей
В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.
Родной город 07:45
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте
Российская газета 08:50
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Футбол
Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер принял решение завершить карьеру игрока.
Петербургский дневник вчера в 11:26