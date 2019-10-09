Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба призвал журналистов не критиковать одноклубника Андрея Лунева. Вратарь сине-бело-голубых и национальной команды подвергся негативным отзывам из-за игры в последних матчах за клуб.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Общество Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.

Экономика Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.

Общество Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов Согласно статье 157 УК РФ, ответственность устанавливается в случае, если неуплата алиментов была совершена неоднократно, те при наличии административного наказания за аналогичное деяние ранее, и без уважительной причины.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Политика Путин уволил своего советника Глазьева Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.

Происшествия Стрельба в немецком Галле попала на видео Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.

Происшествия Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев вышел на свободу по УДО Мусаев был задержан в январе текущего года по делу о превышении должностных полномочий, повлекших, по данным следствия, ущерб на сумму свыше 48 млн рублей в 2016-2017 годах.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Космос Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года Текущая федеральная космическая программа России, рассчитанная на 2016-2025 годы, включает в себя одну орбитальную лунную миссию и две посадочные.

Политика В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».

Экономика Всемирный банк дал прогноз по темпам развития мировой экономики Как пишет RT, замедление роста экономического развития составит порядка 2,5%. Ухудшение показателей также ожидается в еврозоне, США и Китае.

Игры Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.

Наука Сборку вирусных частиц впервые засняли на видео Американские ученые впервые сняли на видео процесс сборки вирусной частицы.

Наука Электронные сигареты стали причиной рака легких у мышей В эксперименте участвовало 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию дыма с никотином от электронных сигарет.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.