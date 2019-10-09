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Газета.RuГазета.RuДзюба призвал журналистов перестать критиковать Лунева

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба призвал журналистов не критиковать одноклубника Андрея Лунева. Вратарь сине-бело-голубых и национальной команды подвергся негативным отзывам из-за игры в последних матчах за клуб.
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