Лига чемпионов
Газета.RuДзюба призвал журналистов перестать критиковать Лунева
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба призвал журналистов не критиковать одноклубника Андрея Лунева. Вратарь сине-бело-голубых и национальной команды подвергся негативным отзывам из-за игры в последних матчах за клуб.
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Энергетика
«Нафтогаз» объявил, что Газпром может вернуться на украинский рынок
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявляет, что он «не удивится», если 1 января 2020 г. Газпром или его дочерние компании окажутся поставщиком газа для крупных украинских потребителей.
Общество
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» объявил о начале сборки автомобиля LADA Vesta с вариаторной трансмиссией Jatco и 1,6-литровой силовой установкой HR16, генерирующей 113 лошадиных сил.
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
Энергетика
В Киеве повысятся тарифы на отопление
"Киевтеплоэнерго" планирует с января 2020 года повысить тарифы на отопление в столице.
Армия и оружие
Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
Общество
Власти обсудят создание федерального земельного фонда
Власти начали обсуждение идеи создания федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения, рассказали РБК два источника в правительстве.
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Шоу-бизнес
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кино
К своему 70-летию Алла Борисовна представила грандиозный концерт в Кремле. Конечно, не все поклонники звезды смогли посетить шоу.
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Происшествия
В Москве мужчина получил топором по голове и лишился 60 тысяч долларов
Армия и оружие
СРОЧНО: Курды обвинили США в предательстве и просят о помощи Россию и Асада
В тоже время военное руководство курдо-арабских сил СДС обвинило Вашингтон в предательстве своих главных союзников в Арабской Республике.
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Политика
Какой должна быть зарплата медработников, рассказал Путин
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым оценил зарплаты медицинский работников.
Футбол
Стефано Пиоли назначен новым тренером «Милана»
Стефано Пиоли назначен новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Милан».
Футбол
«Спортинг» хочет досрочно вернуть Хесе в «ПСЖ» из аренды
В договор между «Спортингом» и «ПСЖ» был включен пункт, согласно которому португальцы могут выкупить футболиста за 2 миллиона евро, однако клуб не планирует активировать эту опцию.
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Здоровье
Главврач больницы РЖД извинился перед ползавшей на коленях пациенткой
На снимках, попавших в соцсети, видно, что маломобильная пациентка ползет по крыльцу корпуса, после чего садится в инвалидную коляску.
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.