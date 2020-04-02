Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал способ лечения коронавирусной инфекции при помощи водки.

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Гаджеты Apple совсем скоро может представить новый iPhone 9 Ранее компания Apple представила несколько новых продуктов, в том числе iPad Pro и новый MacBook Air, но первый квартал 2020 года также должен был принести всем захватывающий новый iPhone.

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Общество Италия: пение прекращается, вводятся талоны на еду и нарастает страх Через три недели пение прекратилось, но начали нарастать социальные волнения и грабежи продуктовых магазинов, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, постепенно начинает оставаться без средств к существованию.

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