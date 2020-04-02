Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДзюба прокомментировал способ лечения коронавируса водкой

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал способ лечения коронавирусной инфекции при помощи водки.
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Дзюба оценил способ лечения коронавируса водкой

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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