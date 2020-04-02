Коронавирус
Газета.RuДзюба прокомментировал способ лечения коронавируса водкой
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал способ лечения коронавирусной инфекции при помощи водки.
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Дзюба — о коронавирусе: «Нас спасут только смех, чувство юмора, теплота и любовь»
Sport24.ruвчера в 15:13
Дзюба о коронавирусе: Водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая
Нева Спортвчера в 13:44
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Apple совсем скоро может представить новый iPhone 9
Ранее компания Apple представила несколько новых продуктов, в том числе iPad Pro и новый MacBook Air, но первый квартал 2020 года также должен был принести всем захватывающий новый iPhone.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля
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УЕФА отложил все матчи своих турниров на неопределенный срок
Финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, запланированный на июль 2020 года, перенесен на неопределенный срок.
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Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%
Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
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ПВО Сирии отразило ракетную атаку Израиля
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Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
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Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
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Через три недели пение прекратилось, но начали нарастать социальные волнения и грабежи продуктовых магазинов, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, постепенно начинает оставаться без средств к существованию.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Политика
Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
Фигурное катание
Медведева улетела из Канады в Японию
Политика
Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена
США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.
Общество
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Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости
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Происшествия
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Как рассказала ИА AmurMedia свидетельница инцидента, она прогуливалась с подругой по набережной, когда услышала крики о помощи, под лед Амура провалился человек.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Интернет
Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО
В условиях карантина многие пользователи, оставшиеся дома, используют приложения для видеоконференций, чтобы поддерживать связь с коллегами и родственниками.