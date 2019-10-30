Футбол
ЧемпионатСемак назвал причину отсутствия Дзюбы в матче с «Томью»
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
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