Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Семак назвал причину отсутствия Дзюбы в матче с «Томью»

Общество Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.

Происшествия Воронежского чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями Заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области подозревается в злоупотреблении должностями полномочиями при проведении торгов и заключении государственных контрактов, возбуждено уголовное дело.

Общество Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.

Политика Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.

Наука Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.

Фигурное катание Костомаров: Пусть Загитова катается, ее титулы никто не заберет Костомаров отметил, что Загитова большая молодец и уже вошла в историю, поэтому никому не мешает.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.

Происшествия Пять человек погибли в аварии в Подмосковье Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.

Происшествия В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.

Общество Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.

Финансы Аналитик: Временную поддержку рублю окажет долговой рынок Российский долговой рынок в ближайшие две-три недели может реализовать «еще один виток роста», оказав тем самым временную поддержку рублю.

Кино Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.

Политика Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке» По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом».

Общество Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.

Энергетика Молдавия подпишет контракт с «Газпромом» в ближайшее время, заявил Додон Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшие две-три недели.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.

Киберспорт В Steam появятся игры Electronic Arts Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.