Футбол

ЧемпионатЧемпионатСемак назвал причину отсутствия Дзюбы в матче с «Томью»

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
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